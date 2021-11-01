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Ру Тат
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Происшествия
1 ноября 2021  11:49
Полина Шевчук

Уголовное дело возбудили после того, как в Казани семья отравилась бытовым газом

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Инцидент произошел в минувшую субботу в квартире одного из домов по Сибирскому тракту.

По предварительным данным, глава семейства, почувствав себя плохо, позвонил сестре супруги и сообщил о произошедшем. Женщина сразу же обратилась в экстренные службы, которые вскрыли дверь квартиры и доставили пострадавших в медучреждение.

В результате бытовым газом отравились супруги и двое маленьких детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани бытовым газом отравилась семья с двумя детьми.
 

#следком рт #мать с детьми отравились газом
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