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Ру Тат
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Происшествия
30 октября 2021  20:45

Семья с двумя детьми в Казани отравилась бытовым газом у себя в квартире

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В доме №28 по Сибирскому тракту в Казани супруги и двое их детей отравились бытовым газом.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонили соседи и сообщили, что семье в квартире над ними нужна помощь.

Соседи рассказали, что мужчина стучит по полу, зовет на помощь, сам дверь открыть не может. Его супруга лежит без сознания, в квартире также находятся двое их детей – полугодовалый сын и шестилетняя дочь.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели вскрыли входную дверь и обеспечили доступ в квартиру медикам.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

37-летнего мужчину, его 36-летнюю жену госпитализировали в городскую больницу №7, детей – в ДРКБ.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, все четверо отравились бытовым газом.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

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