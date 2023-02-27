Уголовное дело возбудили после страшного ДТП в Татарстане, где погибли двое детей

После страшного ДТП в Актанышском районе с легковушкой и фурой, где погибли двое детей, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Ранее прокуратура Актанышского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. На место происшествия выезжал районный прокурор Сергей Назаров», – уточнил Галиев.

Напомним, что ранее «Татар-информ» сообщал, что смертельное ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, на трассе в Актанышском районе Татарстана. Столкнулись фура и легковой автомобиль KIA. В результате происшествия на месте погибли двое детей 4 и 7 лет. Водителя и пассажира иномарки с различными травмами госпитализировали.