В Актанышском районе Татарстана ребенок погиб в ДТП с легковушкой и фурой

Сегодня на 1144 километре трассы М7 в Актанышском районе произошла смертельная авария с легковым авто и фурой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

По предварительной информации, водитель Kia из-за плохих погодных условий не справился с автомобилем и врезался в дорожное ограждение, после чего вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате аварии 4-летняя пассажирка легковушки погибла в карете скорой помощи, еще три человека получили травмы.