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В Актанышском районе Татарстана ребенок погиб в ДТП с легковушкой и фурой
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Сегодня на 1144 километре трассы М7 в Актанышском районе произошла смертельная авария с легковым авто и фурой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительной информации, водитель Kia из-за плохих погодных условий не справился с автомобилем и врезался в дорожное ограждение, после чего вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком.
В результате аварии 4-летняя пассажирка легковушки погибла в карете скорой помощи, еще три человека получили травмы.
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