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Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в страшном ДТП в Верхнеуслонском районе
По факту ДТП в Верхнеуслонском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, 3 января на трассе Казань – Ульяновск примерно в пятидесяти километрах от Верхнего Услона столкнулись иномарки Toyota Camry и Toyota Corolla. В результате 6-летняя девочка-пассажирка автомобиля Toyota Camry скончалась на месте. Два пассажира автомобиля Toyota Camry и водитель автомобиля Toyota Corolla получили травмы.
«Расследование уголовного дела контролирует районная прокуратура», – добавили в ведомстве.
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