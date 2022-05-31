news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 мая 2022  09:05
Полина Шевчук

Уголовное дело возбудили после отравления угарным газом в Казани отца и троих детей

news_top_970_100

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после того, как отец с тремя детьми отравились угарным газом, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Прокуратура республики организовала проверку по факту случившегося. Расследование уголовного дела поставлено в надзорном ведомстве на контроль, отметил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на улице Чапаева в Казани отец и трое детей отравились угарным газом.

 

#Отравление угарным газом #следком рт #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100