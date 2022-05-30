Отец с тремя детьми отравились угарным газом в Казани

Вечером 30 мая от дежурного врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение, что в доме №25 по улице Чапаева в Казани четыре человека отравились, предположительно, угарным газом. Об этом «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что пострадали мужчина и трое детей – 18-летняя девушка, 12-летняя девочка и 4-летний мальчик.

Девушку доставили в 7-ю горбольницу, детей – в ДРКБ. У всех состояние средней степени тяжести. Мужчина от госпитализации отказался.

Причина происшествия устанавливается.