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Уголовное дело возбудили после гибели подростка от удара током на ж/д путях в Казани
В Казани по факту гибели подростка на железнодорожных путях возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщили в Центральном МСУТ СКР.
В данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня днем 16-летний парень залез на цистерну грузового поезда на 794-м километре перегона «Восстание – Дербышки».
В результате мальчик получил удар током от контактного провода, который проходит над вагонами, и скончался на месте от полученных травм.
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