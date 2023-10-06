Уголовное дело возбудили после гибели подростка от удара током на ж/д путях в Казани

В Казани по факту гибели подростка на железнодорожных путях возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщили в Центральном МСУТ СКР.

В данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня днем 16-летний парень залез на цистерну грузового поезда на 794-м километре перегона «Восстание – Дербышки».

В результате мальчик получил удар током от контактного провода, который проходит над вагонами, и скончался на месте от полученных травм.