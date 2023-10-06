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В Казани 16-летний парень забрался на цистерну поезда и погиб от удара током
Сегодня днем поступило сообщение о том, что в Казани 16-летний парень получил поражение током на железнодорожных путях, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Трагедия произошла на ж/д путях в районе улицы Копылова.
На место прибыл пожарный расчет ПСЧ-5.
Как выяснилось, парень забрался на крышу цистерны поезда и мальчика ударило током. Тело погибшего обнаружили на земле.
Меж тем в социальных сетях появилось видео, автор которого утвержает, что слышал громкий хлопок с последующим гарением на резервуаре.
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