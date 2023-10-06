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Руc Тат
Происшествия 6 октября 2023 16:44

В Казани 16-летний парень забрался на цистерну поезда и погиб от удара током

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Сегодня днем поступило сообщение о том, что в Казани 16-летний парень получил поражение током на железнодорожных путях, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла на ж/д путях в районе улицы Копылова.

На место прибыл пожарный расчет ПСЧ-5.

Как выяснилось, парень забрался на крышу цистерны поезда и мальчика ударило током. Тело погибшего обнаружили на земле.

Меж тем в социальных сетях появилось видео, автор которого утвержает, что слышал громкий хлопок с последующим гарением на резервуаре.

#убило током #погиб ребенок
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