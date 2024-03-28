Уголовное дело возбудили на водителя автобуса после смертельного ДТП в Казани

Накануне на пересечении улиц Ибрагимова – Восстания столкнулись Honda и автобус.

Напомним, что 42-летний водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего 32-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, водитель автобуса был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Водителю грозит срок от 4 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.