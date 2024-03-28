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Уголовное дело возбудили на водителя автобуса после смертельного ДТП в Казани
Накануне на пересечении улиц Ибрагимова – Восстания столкнулись Honda и автобус.
Напомним, что 42-летний водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего 32-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, водитель автобуса был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Водителю грозит срок от 4 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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