news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 марта 2024 09:17

Уголовное дело возбудили на водителя автобуса после смертельного ДТП в Казани

Скопировать ссылку

Накануне на пересечении улиц Ибрагимова – Восстания столкнулись Honda и автобус.

Напомним, что 42-летний водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего 32-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, водитель автобуса был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Водителю грозит срок от 4 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2