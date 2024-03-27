Появились кадры смертельного ДТП с автобусом в Казани

Госавтоинспекция опубликовала кадры ДТП в Казани, где погиб мужчина.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром на пересечении улиц Ибрагимова – Восстания Honda столкнулась с автобусом.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 42-летний водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате в пассажирский автобус влетел водитель Honda Civic, который двигался прямо по улице Восстания.

От полученных травм 32-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции собранный материал сформирован для передачи в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения», – добавили в ведомстве.