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Появились кадры смертельного ДТП с автобусом в Казани
Госавтоинспекция опубликовала кадры ДТП в Казани, где погиб мужчина.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром на пересечении улиц Ибрагимова – Восстания Honda столкнулась с автобусом.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 42-летний водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате в пассажирский автобус влетел водитель Honda Civic, который двигался прямо по улице Восстания.
От полученных травм 32-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.
«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции собранный материал сформирован для передачи в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения», – добавили в ведомстве.
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