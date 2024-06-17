Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено против Татьяны Лазаревой*

Главное управление МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* по статье об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее, 13 июня 2024 года, МВД объявило Лазареву* в федеральный розыск.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Лазаревой* об ударах украинских беспилотников по российским городам. В апреле депутат Госдумы Елена Ямпольская просила Генпрокуратуру провести проверку этих слов телеведущей на предмет оправдания терроризма.

Как отмечается в документе, подписанном ГУ МВД по Москве, уголовное дело в отношении Лазаревой* было возбуждено 17 мая 2024 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.