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Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено против Татьяны Лазаревой*
Главное управление МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* по статье об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее, 13 июня 2024 года, МВД объявило Лазареву* в федеральный розыск.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Лазаревой* об ударах украинских беспилотников по российским городам. В апреле депутат Госдумы Елена Ямпольская просила Генпрокуратуру провести проверку этих слов телеведущей на предмет оправдания терроризма.
Как отмечается в документе, подписанном ГУ МВД по Москве, уголовное дело в отношении Лазаревой* было возбуждено 17 мая 2024 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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