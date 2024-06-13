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Происшествия 13 июня 2024 10:22

МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*

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Телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву* объявили в розыск. Карточка с ее фотографией и данными появилась на сайте МВД.

«Объявлена в розыск по уголовной статье», – указано в базе ведомства.

В феврале 2022 года Татьяна Лазарева* осудила СВО, после чего уехала в Испанию. В июле 2022 года Минюст России внес Лазареву* в реестр физлиц-иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

#розыск #иноагент
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