МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*

Телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву* объявили в розыск. Карточка с ее фотографией и данными появилась на сайте МВД.

«Объявлена в розыск по уголовной статье», – указано в базе ведомства.

В феврале 2022 года Татьяна Лазарева* осудила СВО, после чего уехала в Испанию. В июле 2022 года Минюст России внес Лазареву* в реестр физлиц-иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.