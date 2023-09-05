Уголовное дело о халатности возбуждено после видео с избиением ребенка в приюте в РТ

Председатель СК РФ поручил доложить о расследовании дела после информации об избиении ребенка в татарстанском социальном приюте, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

После избиения подростками мальчика было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным СК, руководство приюта считает, что дети таким образом играли.

Следователи намерены установить причины и обстоятельства, при которых мальчик получил телесные травмы, а также дать оценку действиям должностных лиц учреждения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в социальных сетях опубликовали видео на котором видно, как группа подростков избивает ребенка в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ». Прокуратура инициировала проверку по факту инцидента.