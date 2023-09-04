Прокуратура проверит информацию об избиении ребёнка в челнинском соцприюте

В социальных сетях опубликовали видео на котором видно, как группа подростков избивает ребенка.

По информации автора, ЧП произошло в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ».

Прокурору Челнов поручили проверить информацию о случившемся. Если нарушения будут выявлены, ему поручили принять соответствующие меры реагирования.