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Происшествия 4 сентября 2023 18:21

Прокуратура проверит информацию об избиении ребёнка в челнинском соцприюте

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В социальных сетях опубликовали видео на котором видно, как группа подростков избивает ребенка.

По информации автора, ЧП произошло в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ».

Прокурору Челнов поручили проверить информацию о случившемся. Если нарушения будут выявлены, ему поручили принять соответствующие меры реагирования.

#Прокуратура РТ
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