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Прокуратура проверит информацию об избиении ребёнка в челнинском соцприюте
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В социальных сетях опубликовали видео на котором видно, как группа подростков избивает ребенка.
По информации автора, ЧП произошло в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ».
Прокурору Челнов поручили проверить информацию о случившемся. Если нарушения будут выявлены, ему поручили принять соответствующие меры реагирования.
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