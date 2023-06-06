Уголовное дело о теракте возбуждено по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня ночью после обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ были разрушены надводные строения гидроузла, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление.

В результате многие населенные пункты региона оказались полностью или частнично затоплены. Около 16 тысяч жителей правобережной части Херсонской области находятся в критической зоне.