Угнали Mercedes с водителем, чтобы вернуть долг: за что суд отправил «бродяг» в колонию

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Они представлялись бродягами от вора в законе»

Сегодняшний процесс обещал быть быстрым. Свое последнее слово должен был сказать Михаил Пасынков, участник ОПГ. Далее суд должен был огласить приговор, который обещал быть суровым для всех обвиняемых.

Эта история началась в 2022 году, когда Дмитрий Матюнин хотел обналичить 3 млн 390 тыс. рублей. Для этого через своего знакомого он нашел некого Усманова, якобы занимавшегося отмывом денег. Он пообещал Дмитрию «крутануть» его деньги в криптовалюте.

Однако Усманов, по всей видимости, перестарался и «отмыл» деньги так хорошо, что их больше никто не видел. И его самого тоже. Великий комбинатор исчез, что очень не понравилось владельцу денег Дмитрию. Он решил взыскать потерянную сумму с Карташова – того самого знакомого, который свел его с Усмановым. Якобы Карташов за Усманова поручился, а раз Усманов пропал, то денег теперь должен поручитель. Для выбивания денег из поручителя были наняты участники ОПГ.

«Они представлялись бродягами от вора в законе Теко Тбилисского», – рассказала гособвинитель Яна Подольская.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

До этого те самые «бродяги», по версии следствия, занимались установкой в питейных заведениях Казани нелегальных игровых автоматов, замаскированных под банкоматы. А тогда они активно взялись за дело, выбивая из Карташова долг в 3,5 млн.

Сначала угрожали расправой, побоями – не помогло: Карташов оставался непреклонен. И тогда рэкетиры перешли к активным действиям. Подловив в один из дней на Мамадышском тракте Mercedes, принадлежащий Карташову, они остановили его, забрались внутрь и, угрожая водителю пистолетом, угнали автомобиль прямо с водителем.

Водителя позже отпустили, машину стоимостью в 2,5 млн на следующий день продали за 1,5 млн перекупщикам, после чего премиальный автомобиль отправился в Казахстан, где его след затерялся.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Никогда не видела таких справок»

Карташов написал заявление в полицию, и все четверо – хозяин денег и трое «бродяг» – стали фигурантами уголовного дела. Во время прений гособвинитель запросила 12 лет лишения свободы Руслану Сундукову, 10 лет Михаилу Пасынкову, 8 лет хозяину денег Дмитрию Матюнину и 3 года со штрафом в 100 тысяч Эдуарду Юсупову.

«Я все сказал еще на прениях, мне сказать нечего», – отказался от последнего слова Михаил Пасынков.

Однако неожиданное обстоятельство изменило ход процесса. Дмитрий Матюнин, единственный подсудимый, не находящийся под стражей, на процесс не явился. Его жена передала справку, исходя из которой, суд должен был понять, что Дмитрий отсутствует по состоянию здоровью. Однако обвинитель сделал другие выводы.

«Я таких справок никогда в жизни не видела. Даже диагноз не указан, очень странная справка», – сказала, изучив справку, Яна Подольская.

В результате двое подсудимых – Руслан Сундуков и Михаил Пасынков – получили по 10 лет колонии строгого режима Эдуарда Юсупова суд оправдал по одной из статей и дал два года колонии общего режима.

Дмитрию Матюнину, которого, как стало известно агентству, попросили срочно явиться в суд, приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Как только он появился, на него тут же надели наручники.