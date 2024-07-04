В Верховном суде вынесли приговор участникам ОПГ, угнавшим Mersedes вместе с водителем

В Верховном суде Татарстана вынесли приговор по делу троих участников ОПГ и их нанимателя Дмитрия Матюнина, угнавшим у местного предпринимателя автомобиль марки Mercedes вместе с водителем.

Дмитрия Матюнина, нанявшего рэкетиров, приговорили к четырем годам колонии. Исполнителей Руслана Сундукова и Михаила Пасынкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Еще одному исполнителю, Эдуарду Юсупову, назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

История началась в 2022 году, когда Матюнин решил незаконно обналичить 3 млн рублей. Через своего знакомого он нашел мужчину, который занимался «обналом» денег. Однако мужчина исчез вместе с деньгами Матюнина.

Тогда Матюнин вновь обратился к своему приятелю, который познакомил его со своим знакомым и стал требовать компенсации. Когда мужчина отказался выполнять требования, Матюнин нанял троих исполнителей, чтобы «разобраться» с обидчиком.

По версии следствия, Сундуков, Пасынков и Юсупов на Мамадышском тракте в Казани подрезали Mercedes предполагаемой жертвы. Затем они угнали автомобиль, угрожая водителю. После этого водителя иномарки отпустили, а премиальное авто продали за 1,5 млн рублей. Деньгами участники ОПГ распорядились по своему усмотрению.