Уганда хочет локализовать производство российских удобрений на своей территории

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Правительство Уганды заинтересовано в привлечении российских производителей удобрений и готова изготавливать их продукцию на своей территории. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел страны Джедже Одонго.

«Мы бы предпочли, чтобы вместо импорта мы работали с российскими властями и частными предприятиями, чтобы прийти и создать производственные мощности в нашей стране, потому что ресурсы, сырье для производства удобрений в изобилии на нашей земле», — рассказал он на полях саммита «Россия – Африка».

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что отечественные минеральные удобрения пользуются большим спросом более чем в 100 государствах, включая многие страны Африки.