Путин: Российские удобрения пользуются спросом более чем в 100 странах

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Удобрения из России пользуются спросом более чем в 100 государствах, в том числе в странах Африки, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он поздравил Российскую ассоциацию производителей удобрений с 15-летием и отметил ее экспортный потенциал.

«Созданная в 2008 году по инициативе крупных отраслевых компаний, ассоциация последовательно наращивает объём и линейку выпускаемой продукции, уделяет приоритетное внимание развитию сбытовых сетей в регионах, повышению доступности удобрений на внутреннем рынке, в целом вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что такие значимые успехи ‒ это результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллективов компаний, членов организации и широкого внедрения инновационных технологий, а также грамотных управленческих решений.