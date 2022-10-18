Уганда в сотрудничестве с КАМАЗом будет производить грузовики для экспорта в Африку

Власти Уганды заключили соглашение с КАМАЗом, которое подразумевает строительство завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок. В будущем Уганда готова поставлять в Россию электромобили, передает РИА Новости со ссылкой на посла Уганды в РФ Мозеса Кизиге.

Посол заявил, что власти Уганды открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами и напомнил, что недавно страна начала производство собственных электромобилей.

«Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», – приводит его слова агентство.

Напомним, в начале октября «Татар-информ» сообщал, что делегация Уганды предложила мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву сотрудничество в автомобильной отрасли и рассказали, что в стране есть город, похожий на Набережные Челны с собственным автомобильным заводом.