Делегация Уганды предложила Челнам сотрудничество в автомобильной отрасли
Делегация Уганды предложила мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву сотрудничество в автомобильной отрасли. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
Представители восточноафриканской страны рассказали, что в Уганде есть город, похожий на Набережные Челны. Он считается самым молодым в стране: 80% его жителей моложе 30 лет. В нем также расположен свой автомобильный завод, принадлежащий Kiira Motors Corporation (речь идет о городе Джинджа — прим. Т-и).
Наиль Магдеев рассказал о Набережных Челнах и истории города. Затем обе стороны обсудили возможности сотрудничества двух городов в сфере машиностроения.
«Мы открыты к сотрудничеству, в тех отраслях которые вам будут интересны», — отметил мэр.
В этом году отмечается юбилей сотрудничества Уганды и России — 60 лет (независимость страны была провозглашена в 1962 году — прим. Т-и).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережные Челны получат 65 млн рублей на инфраструктуру к двум заводам.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.