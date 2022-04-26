УФСИН: Поймать сотрудника-наркокурьера в татарстанской колонии смогли сотрудники ОСБ

Сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Республике Татарстан задержали сотрудника, который занимался проносом в ИК №5 наркотиков. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСИН России по РТ.

За продажу наркотиков был задержан теперь уже бывший младший инспектор исправительной колонии №5. У мужчины изъято более 22 г различных наркотиков – гашиш, марихуана и амфитамины.

Зеленодольский суд вынес приговор бывшему сотруднику колонии – за решеткой он проведет 11 лет.

Стоит отметить, что ранее также сотрудниками ОСБ и оперативниками УФСИН России по РТ был пойман еще один сотрудник-наркокурьер. Установлено, что летом 2020 года он за 25 тыс. рублей пронес в колонию почти 120 г марихуаны. За данному преступление ему назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

«Отдел собственной безопасности УФСИН России по Республике Татарстан будет и впредь бороться с предателями интересов службы и выявлять подобные случаи», – подчеркнули в пресс-службе управления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-сотруднику исправительной колонии в Татарстане, который проносил наркотики в себе.

