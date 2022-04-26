Срок получил экс-инспектор из Татарстана, который проносил наркотики в колонию в себе

В Татарстане суд вынес приговор 25-летнему бывшему младшему инспектору группы надзора ИК №5 Артему Тараканову. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков, получении взятки и незаконных действиях в интересах осужденного. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Было установлено, что в сентябре 2020 года Тараканов решил организовать свой нелегальный бизнес, а именно продавать осужденным в колонии №5 наркотики. С этой целью он попросил у приятеля номер его электронного кошелька, куда в дальнейшем должны были перечислять деньги «клиенты».

Желающего приобрести запрещенные вещества Артем Тараканов быстро нашел – им стал один из осужденных, который ранее приобрел через инспектора мобильник. Оплата за наркотики перечислялась на Киви-кошелек.

«Первую партию Тараканов пронес на территорию ИК в ноябре 20-го и получил за это 5 тысяч рублей. Вторую, за которую осужденный заплатил инспектору 18 тысяч рублей, он должен был принести уже в феврале 2021 года», –рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

В начале февраля 2021 года Артем Тараканов приобрел наркотики – 7,4 грамма гашиша, 11,48 грамма марихуаны и 3,34 грамма амфитамина. Он упаковал их в пакеты, надежно обмотал изолентой и ниткой, и спрятал в прямой кишке.

Однако наркотики до заказчиков так и не дошли. 8 февраля 2021 года Тараканова задержали и досмотрели сотрудники оперативного отдела ФКУ ИК №5 и УФСБ России по РТ. Из исправительной колонии его увезли в ЦРБ Зеленодольска, где из него извлекли свертки с наркотиками.

Свою вину Артем Тараканов признал лишь частично и активно сотрудничал со следствием. Однако суд признал экс-инспектора виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей.