Уфимские болельщики разочарованы: экс-игрок «Салавата» – о переходе Радулова в «Ак Барс»

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс». По словам экс-защитника уфимского клуба, «зеленое дерби» будет сильно подогрето этим переходом.

«Конечно, болельщики отнеслись ревностно, потому что хотели видеть Радулова в "Салавате Юлаеве". Но его возвращения в Уфу не случилось. Всё-таки перед "Ак Барсом" стоят более серьёзные задачи, и мы видим, какую команду там собирают... Думаю, что "Зелёное дерби" будет подогрето этим переходом. Возможны даже какие-то провокации, хотя, может, обойдётся без них. Конечно, болельщики в Уфе разочарованы этим переходом», – цитирует Щитова «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне в составе «Далласа» в НХЛ Радулов форвард в 71 матче набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «-20».

Напомним, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила вероятность перехода Радулова в «Ак Барс» Олега Знарка.