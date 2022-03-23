УФАС выдаст предупреждение БКК в Казани из-за прогноза роста цен на хлеб

Татарстанское УФАС выдаст предупреждение Булочно-кондитерскому комбинату Казани из-за прогноза роста цен на хлеб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Андрей Розенталь.

«Сегодня отрабатывается вопрос относительно Булочно-кондитерского комбината. Его руководитель выступил в части того, что повысятся цены на хлеб. Какие будут хлеба, кто будет компенсировать, повысятся – не повысятся, удержится цена, – это вопросы, которые будут решаться не только производителями булочных изделий. Поэтому говорить о том, что цена будет на 10%, 15%, 20% расти или она вообще не будет расти, – это не удел человека, который комментирует и вводит людей в ажиотаж», – сказал спикер.

В связи с этим, по словам Розенталя, управление готовит предупреждение для ОАО «Булочно-кондитерский комбинат». «Думаю, что мы его сегодня – завтра выдадим», – подчеркнул он.

Замруководителя антимонопольного органа отметил, что в управление регулярно поступают письма от хозяйствующих субъектов, которые им направляют поставщики, сообщая о планируемом росте цен на продукты и запчасти.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный директор Булочно-кондитерского комбината (БКК) Булат Кутдусов заявил о возможном росте стоимости хлеба до 10% для сдерживания цен на социальные виды хлеба.