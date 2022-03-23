Булочный комбинат Казани поднимет расценки на 10% для сохранения цен на социальный хлеб

У предприятий есть обязательства по сдерживанию цен на социальные виды хлеба, несмотря на убыток производства. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Булочно-кондитерского комбината (БКК) Булат Кутдусов.

«Продажи социально значимых видов хлеба растут. Последние три недели заявка на основные хлеба выросла на 3-5 тонн. Рентабельность социального хлеба за счет сдерживания цен получается -3%, а с коммерческими хлебами мы работаем где-то +7-8%», – сообщил он.

Тем не менее цены на социальные сорта хлеба не повышаются. Это возможно за счет баланса: популярный у населения хлеб продается с убытком в 3% (индексация покрывает только часть расходов), затраты переносятся на другую продукцию — коммерческую. В этом сегменте, по мнению Кутдусова, в будущем возможен рост до 10%. При этом рентабельность самого предприятия в целом составляет только 2%.

«Пока мы получаем поддержку по муке и сахару, еще мы ожидаем решения по маслу. Еще будет [возврат] 4 рублей на кг по произведенной социальной продукции. Но это компенсирует 2/3 от убытка. Все очень внимательно просчитывается, и компенсируется часть затрат. Мы за это берем на себя обязательство продавать по сниженной цене. У нас отпускная цена должна быть порядка 44 рублей за кг», – поделился он.