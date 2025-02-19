УФАС Татарстана запретило букмекеру FONBET показывать рекламу в дневное время

Букмекерская компания FONBET получила запрет на рекламу в дневное время. Такое решение принято Татарстанским УФАС за нарушение законодательства о рекламе.

Как сообщалось ранее в республиканском управлении, рекламные ролики FONBET выходили в эфир на телеканале ТНТ MUSIC в неположенное время, нарушая закон. Также реклама акцентировала внимание на возможности выигрыша, но умалчивала о рисках, связанных с участием в азартных играх.

«Рекламную трансляцию букмекера в Татарстанском УФАС признали нарушением действующего законодательства и выдали предписание о необходимости прекратить ее показ в запрещенное законом время», – говорится в заявлении ведомства.