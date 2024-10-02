УФАС Татарстана возбудило дело на FONBET из-за трансляции рекламы в запрещенное время

Татарстанское УФАС инициировало дело против букмекерской компании FONBET из-за их рекламной деятельности, связанной с азартными играми и ставками. Реклама компании была запущена на телевидении в запрещенное законом время. Об этом информирует пресс-служба управления.

Рекламные ролики FONBET выходили в эфир на канале ТНТ MUSIC в часы, когда такая трансляция запрещена законом. Эти рекламные материалы воздействовали на все органы чувств аудитории: они имели звуковую, визуальную и текстовую составляющие.

В УФАС по республике также отметили, что реклама создавала впечатление, что игры и пари могут стать источником материального благосостояния, акцентируя внимание на возможности выигрыша, преуменьшая при этом степень финансового риска от участия в таких играх.

Дело, возбужденное на букмекерскую контору, будет рассматриваться по признакам нарушения законодательства о рекламе.