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УФАС Татарстана возбудило дело на FONBET из-за трансляции рекламы в запрещенное время
Татарстанское УФАС инициировало дело против букмекерской компании FONBET из-за их рекламной деятельности, связанной с азартными играми и ставками. Реклама компании была запущена на телевидении в запрещенное законом время. Об этом информирует пресс-служба управления.
Рекламные ролики FONBET выходили в эфир на канале ТНТ MUSIC в часы, когда такая трансляция запрещена законом. Эти рекламные материалы воздействовали на все органы чувств аудитории: они имели звуковую, визуальную и текстовую составляющие.
В УФАС по республике также отметили, что реклама создавала впечатление, что игры и пари могут стать источником материального благосостояния, акцентируя внимание на возможности выигрыша, преуменьшая при этом степень финансового риска от участия в таких играх.
Дело, возбужденное на букмекерскую контору, будет рассматриваться по признакам нарушения законодательства о рекламе.
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