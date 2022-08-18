В Татарстане начнется масштабная проверка рынка ритуальных услуг

Управление ФАС по Татарстану планирует провести вместе с правоохранительными органами мониторинг рынка ритуальных услуг в републике. Подобное решение было принято в ответ на нашумевший скандал с дракой гробовщиков в Набережных Челнах.

«Совместно с региональными органами власти будем смотреть по всем наиболее крупным районам в этой сфере. Планируем начать мониторинг. Если люди столкнулись с подобными фактами, они могут сообщить об этом в УФАС», — сообщил журналистам заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

Он напомнил о скандале, произошедшем в Челнах. В Сети распространился ролик, на котором копщики из ритуального агентства «Память» предпринимателя Евгения Ядовина и люди Ришата Шайхулова, якобы начальника кладбища, устроили драку. В результате на место пришлось вызвать полицию.

«Некоторые граждане приходили сюда и рассказывали, как у них обстояли дела. Они только вечером хоронили своих родственников. По факту возбуждено уголовное дело, оно передано в суд в отношении директора кладбища по превышению полномочий и ограничению конкуренции. Дело рассматривается в Набережночелнинском суде. Исполком признан нарушившим статью 16 „Закона о защите конкуренции“. Мы считаем, что без бездействий исполкомитета это было просто невозможно сделать. Мы видим, что они просто бездействовали, не вмешивались. С чем это было связано? Скорее всего, была договоренность с этими организациями, начальником кладбища», — пояснил Яфизов.

Согласно выданному УФАС предписанию, в Набережных Челнах необходимо предоставить свободный доступ к деятельности организациям, оказывающим ритуальные услуги.

«Директор кладбища, который не является сотрудником исполкома, имея свои аффилированные компании, кого хотел — пускал, а кого не хотел — всячески воспрепятствовал. Люди приходили копать могилу или нанимали кого-то, а их всячески отговаривали. Говорили, что не надо с ним работать. Время шло, люди были на нервах. У человека такое горе, а тут еще препоны создаются», — рассказал Яфизов.

Таким образом жителей Автограда вынуждали отказываться от услуг других предпринимателей и заключать договоры на 20-30 тыс. рублей с теми организациями, которые им предлагал директор кладбища.