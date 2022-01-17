УФАС по РТ рассказало о новых требованиях к организации государственных закупок

С 1 января 2022 года в России вступили в силу новые требования к проведению государственных закупок. Изменилась процедура заявочной кампании, система жалоб, необходимая документация и требования для участников. Об этом сообщил заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов.

«Теперь вместо двух частей заявочной кампании есть только одна, чтобы участники не могли между собой договориться. Только одна заявка и одно ценовое предложение. И только когда победитель уже определится, заказчик будет рассматривать конкретного поставщика», — рассказал он.

Кроме того, появилось новое требование к участникам закупки. Чтобы претендовать на контракт суммой более 20 млн рублей, теперь в послужном списке, который нужно заранее загрузить, должны быть успешно выполненные госзаказы на сумму не менее 20% от стоимости заказа, на который претендует участник конкурса. Такая мера была введена, чтобы исключить недобросовестных поставщиков, а также обезопасить заказчика от компаний-однодневок, добавил Яфизов.

«Изменилась также процедура обжалования решения заказчика. Если раньше можно было направить жалобу по электронной почте, то теперь это можно сделать только через Единую информационную систему. Другие жалобы мы будем рассматривать как обращения граждан, но приостановки и отмены закупок по ним уже не будет», — отметил он.

Это изменение направлено на борьбу с теми, кто пытается заработать на искусственном формировании жалоб и вымогательстве денег у победителей конкурсов.

Упростилась процедура включения участника торгов в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь заказчику нужно составить протокол и загрузить в ЕИС, откуда он поступит в УФАС, где в течение пяти рабочих дней будет принято решение о включении поставщика в реестр. Кроме того, если раньше при попадании в этот список заказчики должны были разорвать все контракты с недобросовестным исполнителем, то теперь он обязан их завершить, после чего не сможет участвовать в торгах в течение двух лет.

«Для многих госзакупок отменены конкретные технические характеристики на товары и услуги. Не надо расписывать каждый параметр и характеристику, благодаря этому существенно расширился доступ к торгам», — добавил руководитель Управления по сопровождению федеральных электронных площадок Агентства по госзаказу РТ Артур Даутов.

Он объяснил, что теперь поставщик может вновь подать заявку, если она была отклонена. То есть если участнику не хватило каких-либо документов, подписей или чего-то еще и ему пришел отказ, то он может исправить недочеты и вновь подать заявку (если заявочный период еще не закончился).

«В настоящее время площадка сразу же проверяет соответствие документов: обеспечение заявки, наличие в реестре МСП, присутствие в реестре недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки», — заключил Даутов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что УФАС по РТ в 2021 году за нарушения в госзакупках вынесло предписаний более чем на 4 млн рублей.