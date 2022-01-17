УФАС РТ в 2021 году за нарушения в госзакупках вынесла предписаний на 4 млн рублей

В 2021 году в УФАС РТ поступило свыше 450 жалоб в сфере госзакупок. Выдано 157 предписаний, привлечены к ответственности почти 400 должностных лиц на сумму более 4 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замруководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов.

«В 2021 году антимонопольными органами было рассмотрено около 450 жалоб на проведение закупочных процедур в Татарстане. Выдано 157 предписаний, привлечены к ответственности почти 400 должностных лиц на сумму более 4 млн рублей», – отметил спикер.

Яфизов пояснил, что чаще всего нарушения в госзакупках происходят в сферах строительства, обслуживания, ремонте, организации питания и закупке оборудования.

Всего в прошедшем году в Татарстане было проведено более 38 тыс. закупочных процедур на сумму 233 млрд рублей, добавил Яфизов.