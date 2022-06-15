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Спорт
15 июня 2022  11:17
Дамир Садриев

«Уфа» объявила имя нового главного тренера после вылета в ФНЛ

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Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Сергей Томаров. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Томаровым в тренерский штаб уфимского клуба вошли также специалисты Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и Ринат Камалов. Специалисты будут готовить «Уфу» к новому сезону Футбольной национальной лиги на тренировочном сборе в Челябинской области.

Стоит отметить, что 40-летний Томаров работает в системе башкирского клуба с 2010 года. В 2016 году после отставки Евгения Перевертайло выводил команду на поле в качестве главного тренера.

Напомним, следующий сезон «Уфа» также, как и «Рубин», проведет в ФНЛ. 

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил трансферную кампанию казанского клуба в нынешнем межсезонье.

#футбол #ФК Уфа #ФНЛ
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