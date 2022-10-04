Уехавшим за границу жителям новых регионов России дали месяц на выбор гражданства

Жители новых регионов России, уехавшие за рубеж, должны за месяц определиться, хотят ли они поменять гражданство, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Аналогичное требование предъявлялось в свое время к уехавшим в другие страны жителям Крыма, подчеркнул он.

Выдача паспортов для тех, кто живет на территории новых регионов и решил стать гражданином России, будет проходить в «ускоренном темпе», подчеркнул дипломат.

«Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована», – цитирует Иванова РИА Новости.

Напомним, договоры о присоединении к России четырех новых регионов – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – подписал Президент России Владимир Путин и главы этих субъектов 30 сентября. Накануне стало известно, что Госдума ратифицировала эти договоры.