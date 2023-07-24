Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Уехавший в зону СВО заслуженный артист Башкирии рассказал о своей военной должности
Отправившийся в зону проведения специальной военной операции (СВО) заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов рассказал о назначении на воинскую должность.
«Моя новая должность — санитар медвзвода. Учимся оказывать первую помощь раненым. Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски… Мы каждый день на полигоне», – приводит слова артиста радио «Юлдаш».
Напомним, ранее о своей поездке к воюющим в СВО земляка рассказал популярный татарский певец Фирдус Тямаев. Артист собирает гуманитарную помощь для участников СВО и известен тем, что отдает часть выручки на поддержку российских военных.
Во время поездки он встретился с ребятами из 26-го отряда специального назначения «Барс». Как прошла поездка, артист рассказал в интервью «Татар-информу».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»