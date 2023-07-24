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Руc Тат
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Общество 24 июля 2023 13:35

Уехавший в зону СВО заслуженный артист Башкирии рассказал о своей военной должности

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Фото: vk.com/uldash_fm

Отправившийся в зону проведения специальной военной операции (СВО) заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов рассказал о назначении на воинскую должность.

«Моя новая должность — санитар медвзвода. Учимся оказывать первую помощь раненым. Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски… Мы каждый день на полигоне», – приводит слова артиста радио «Юлдаш».

Напомним, ранее о своей поездке к воюющим в СВО земляка рассказал популярный татарский певец Фирдус Тямаев. Артист собирает гуманитарную помощь для участников СВО и известен тем, что отдает часть выручки на поддержку российских военных.

Во время поездки он встретился с ребятами из 26-го отряда специального назначения «Барс». Как прошла поездка, артист рассказал в интервью «Татар-информу».

#спецоперация #Башкортостан #артисты
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