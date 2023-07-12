«Подержал в руках пулемет, но петь не стал»: Фирдус Тямаев побывал в зоне СВО

Фирдус Тямаев лично встретился с ребятами из 26-го отряда специального назначения «Барс»

«Мы живем как в раю – вот что мы поняли»

– Фирдус, как прошла поездка, все хорошо?

– Слава богу, проехали 3 тысячи километров и благополучно вернулись в Казань.

Мой младший брат Фирзар регулярно возит гуманитарную помощь нашим ребятам. Меня еще ни разу с собой не брали – мало ли что, сразу двух сыновей матери не хотели подвергать опасности. Но я все равно очень хотел съездить, лично увидеть ребят, поддержать морально. Конечно, мы общались через видеосвязь, но увидеться лично – это совсем другое…

Мы встретились с ребятами 26-го отряда, которые сейчас служат на территории ДНР. Это отряд, который мы начали поддерживать еще до объявления частичной мобилизации.

В самом начале СВО у ребят был очень тяжелый период. С первого дня они были на передовой. Не хватало квадрокоптеров, тепловизоров. За короткое время в тяжелых столкновениях были потери. Вот в этот момент мы взялись им помогать. Начали делать благотворительные концерты для участников СВО. Приглашали на них родных, близких погибших ребят, дарили им подарки. На каждом концерте исполнять песню в честь наших ребят – это тоже стало традицией. И вот, наконец, мне самому удалось увидеться с ними.

– Как дорога? Каких-либо трудностей не возникало?

– И туда и обратно доехали без особых проблем. Мы отправились вчетвером, а один из нас – приехавший в отпуск спецназовец – потом там остался. За рулем больше был я сам. Выехали в пять утра, останавливались только для того, чтобы поесть. Правда, иногда приходилось «наглеть», объезжать большие пробки по обочине. Но, поскольку мы были в военной одежде, все понимали, куда мы спешим. Грузовые машины тоже уступали дорогу. Переночевали в гостинице, в зону СВО въехали только с рассветом.

Честно, я был в шоке. Чувствуешь себя так, будто попал в другой мир. На улицах деревень, поселков военная техника. Едут танки, целые ряды военных «КАМАЗов»…

Со времен СССР здесь не было никакого строительства, ни одного нового здания не увидишь. Они отстают от нас на 40-50 лет. Дороги начали строить, ладно, но в поселках и дорог нет. Местные ездят на старых «копейках», «москвичах», «семерках». Там еще и мотоциклы «Урал» можно увидеть, старые велосипеды. Даже машины «каблук», которые у нас уже сто лет назад все выбросили. В Татарстане все это давно стало раритетом. А здесь это, к сожалению, еще не стало историей… Там проблемы с водоснабжением – вода бывает только раз в два дня, ее возят на военных машинах.

Вот увидели все это и еще раз убедились, как хорошо у нас в Татарстане. На самом деле, мы живем как в раю – вот что мы поняли.

– Видели разрушенные деревни, города?

– Не могу сказать, что видели, потому что нас там сразу встретили и просто через деревни увезли к ребятам. Были на Саур-Могиле на возвышенности в городе Снежное. В 1943 году 17 тысяч советских солдат сложили головы, защищая эту возвышенность от фашистских захватчиков. А в 2014 году история повторилась – при нападении украинских нацистов многие наши бойцы погибли. Мы побывали у памятника этим героям.

К сожалению, до своих односельчан, находящихся на СВО, я не доехал, с ними просто держали связь все это время. Мой брат уехал на неделю раньше, и они проехали на 900 километров дальше и побывали у наших земляков – ребят из нашего Нурлатского района.

«Мы привезли им самое вкусное, что у нас есть в Татарстане: казы, вяленого гуся, конское сало»

– Наверняка твоя семья переживала.

– Я маме не стал говорить. Сказал, что далеко в зону боевых действий не заеду, просто передам гуманитарную помощь, и назад. Они, конечно, не поверили, знают же меня.

– Как настрой у ребят? Как они себя чувствуют?

– Ребята встретили с большой радостью. Настроение хорошее. Все – патриоты, серьезные ребята, настоящие орлы, защитники Родины. Мы привезли им самое вкусное, что у нас есть в Татарстане: казы, вяленого гуся, конское сало.

Когда узнали, что я еду, люди приносили сигареты блоками, коробками конфеты, печенье… Одна женщина на Сабантуе подошла и передала деньги.

Встреча с ребятами была очень трогательной… 50-60 процентов в этом отряде – наши татары. Сейчас пишут мне эсэмэски: «Фирдус, до сих пор живем этими эмоциями, спасибо». Условия у них неплохие, сыты, одеты-обуты. Поскольку они охраняют поселок, местные жители тоже очень хорошо относятся. Мы привезли детям футбольные, волейбольные мячи. Ребята хотят устроить спортивные матчи среди местной детворы.

Фирдус Тямаев собирает гуманитарную помощь для участников СВО и отдает часть выручки на поддержку российских военных

Первый раз в своей жизни подержал в руках пулемет, посидел в танке, военных машинах.

Сейчас уже в моих планах съездить к нурлатским ребятам. У них там не очень спокойно… Постоянно перемещают в разные точки. При этом большинство вещей им приходится оставлять. Вот услышали, что их в очередной раз перекинули, срочно собрали помощь. Но в этот раз помощь собрали уже сами жители Нурлатского района.

Наши татарстанцы группами служат в разных областях. Фирзар к каждому из них ездил лично. Три дня не мог выйти с ним на связь, очень переживал. Но мы знали, что цели у нас благие, поэтому верили, что все будет хорошо.

«Каждый рубль на счету, и все до копейки идет на помощь бойцам»

– Фирдус, ты спел для ребят? Это здорово их поддержало бы морально.

Была идея взять баян, спеть для ребят. Но, знаешь, в душе было немного другое состояние… Я почувствовал, что не стоит. Мы их ждем здесь, дома, в Татарстане. Пусть живые и здоровые вернутся – такой праздник устроим!

– В чем сейчас ребята нуждаются?

– Неплохо было бы им иметь автомобили. У тех, кто охраняет города, есть что поесть и попить, магазины рядом… А кто на поле – им сложнее. Нужна еда, вода, тепловизоры. Нужны машины, чтобы ездить в районы, города.

Большое спасибо нашему «Боевому братству»! Регулярно собирают помощь. Фирзар тоже всегда готов поехать. Он в моей концертной группе работает звукооператором. В этом году даже на Сабантуй не смог с нами поехать. Сказал мне: «Прости, абый» и на концертном автобусе поехал в зону СВО. На Сабантуй в разные районы и деревни мы ездили, набиваясь в легковые автомобили.

Мы, трое ребят, открыли специальный фонд. Стоит нам объявить о том, что поедем с гуманитарной помощью, люди сразу начинают нести вещи, продукты, деньги. Ребята-предприниматели, администрация тоже не остаются в стороне. Я сам тоже по мере сил вкладываюсь. Даже когда просят квадрокоптер за 200 тысяч рублей – никогда не отказываю. Машины тоже покупаем, отправляем. Помощь тоже бывает разная. Можно дать 1 тысячу, можно и 100 тысяч рублей. Есть и такие, кто имеет магазины с миллионными оборотами, но говорят: «У нас не просите». На таких тоже не обижаемся.

«Была идея взять баян, спеть для ребят. Но в душе было немного другое состояние…»

– Ребятам, которые везут гуманитарную помощь, какая-то денежная компенсация полагается?

– Ни копейки никто не получает. Когда каждый рубль на счету и все до копейки идет на помощь бойцам, о какой-то зарплате не может быть речи. Это – бескорыстная помощь, от чистого сердца. Они туда едут по своей воле и добровольно помогают. Конечно, расходы есть. Около 50 тысяч рублей уходит на питание, бензин.

В Телеграме у нас есть своя группа. Стоит нам сообщить об очередной поездке – тут же оживление, люди приносят колбасу, тушенку, другие продукты. Некоторые владельцы магазинов приносят сладости. Огромное спасибо всем, кто вот так помогает.

У кого нет возможности помочь финансово, сопровождают гуманитарную помощь как водители или как подсобники, если придется ремонтировать машину. Никто не остается в стороне от этого доброго дела.

Поначалу многие называли нашу деятельность просто пиаром. Теперь уже притихли – видимо, кто понял, тот уже понял. Мы с ребятами на одной волне – это главное.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar, перевод

Фотографии из личного архива Фирдуса Тямаева