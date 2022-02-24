УЕФА проведет экстренное заседание исполкома из-за военной операции на Донбассе

УЕФА объявила о том, что проведет экстренное заседание исполкома в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александра Чеферина, принято решение созвать срочное заседание, дабы оценить ситуацию и принять все необходимые решения. Заседание исполкома состоится завтра, 25 февраля, в 12.00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно о том, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон на «Уэмбли».