Официально: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

УЕФА официально приняла решение перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж в связи с проведением спецоперации на территории Украины.

«Как главный орган европейского футбола, УЕФА прилагает максимальные усилия для развития футбола в соответствии с такими европейскими ценностями, как мир и уважение человеческих прав, в духе Олимпийской хартии. Мы выражаем полную поддержку украинскому футбольному сообществу и готовы протянуть руку помощи украинскому народу», - говорится в заявлении ассоциации.

Решающий матч главного турнира Старого света пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс».

Напомним, ранее баскетбольная Евролига официально объявила об отмене предстоящих матчей 27-го тура регулярного чемпионата трех российских команд: ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.