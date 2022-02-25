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Спорт
25 февраля 2022  12:55
Дамир Садриев

Официально: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

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УЕФА официально приняла решение перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж в связи с проведением спецоперации на территории Украины. 

«Как главный орган европейского футбола, УЕФА прилагает максимальные усилия для развития футбола в соответствии с такими европейскими ценностями, как мир и уважение человеческих прав, в духе Олимпийской хартии. Мы выражаем полную поддержку украинскому футбольному сообществу и готовы протянуть руку помощи украинскому народу», - говорится в заявлении ассоциации.

Решающий матч главного турнира Старого света пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс».

Напомним, ранее баскетбольная Евролига официально объявила об отмене предстоящих матчей 27-го тура регулярного чемпионата трех российских команд: ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.

#Футбол #лига чемпионов
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