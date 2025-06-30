«Удивительное рядом»: Национальная библиотека РТ покажет фото Михаила Захарова

Национальная библиотека Татарстана готовит выставку фотографа-репортера Михаила Захарова «Удивительное рядом». По информации «Татар-информа», она разместится в холле справа и слева от конференц-зала библиотеки и откроется 8 июля.

«Это около 60 снимков. С одной стороны будут кадры необычных явлений – например, гало над Казанским Кремлем. А в другом крыле – портреты, в основном – участников ролевого фестиваля “Зиланткон”, потому что за основу я взял фотовыставку “Другой мир”, которую когда-то формировал для ролевиков», – рассказал информагентству фотограф.

С начала года это будет уже вторая персональная выставка Михаила Захарова. Первая, напомним, проходила в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана в январе-феврале. Она была посвящена Году защитников Отечества, 80-летию Победы и называлась «Защитники».

Известный казанский фоторепортер Михаил Захаров снимает для различных СМИ (газеты городских новостей «ProГород» и сайта prokazan.ru, РБК, «Казанского репортера», интернет-издания «Реальное время», ИА «Татар-информ») с 2012 года. Снимки Михаила Захарова можно встретить также на страницах традиционных печатных СМИ – например, в журнале «Казань», федеральном издании «Мир фантастики»; вошли его фотографии в каталог биеннале печатной графики «Слово. Исходный код». Также он становился победителем фотономинации Всероссийского конкурса-премии «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру (2019), лауреат Республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо» (2023) и призер фотоконкурса «Русская цивилизация» (приз зрительских симпатий, 2023).