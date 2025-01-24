«Никакой постановки и фотошопа»: в ГСИ открылась выставка «Защитники» Михаила Захарова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кошка, завернутая в ткань, которую спасли пожарные; маленький мальчик в шапке казанского ополченца войны 1812 года; управляемый взрыв льда на малой реке Татарстана ради предотвращения паводка, темное пятно головного убора священника над толпой бритых макушек солдат-новобранцев… Самые разные смыслы слова «защитники» раскрывает новая одноименная фотовыставка в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана.

Автор снимков — известный казанский фоторепортер, обладатель республиканской журналистской премии «Хрустальное перо» (2023) Михаил Захаров. Отпечатанных кадров всего 38, но зато в 14-минутном слайд-шоу, которое транслируется на одной из стен VR-зала, их 400! Получилась фотолетопись мужества и отваги Татарстана.

«Здесь не только военные, здесь пожарные, реконструкторы, курсанты, дети… Снимки для выставки отбирались из очень большого количества — более 30 тыс. кадров, так что это лучшее из лучшего. Это результат многоступенчатого отбора, и каждый из этих снимков по-своему очень ценен для меня, за каждым стоит какая-то история, как с кошкой, которую сняли пожарные с крыши. И, конечно, все снимки репортажные — я уже больше десяти лет снимаю для новостей. То есть здесь нет никакой постановки, фотошопа — что поймал, то вы здесь и видите», — рассказал фотограф.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставку составили снимки, сделанные Михаилом Захаровым с 2007 года и буквально до наших дней. В том числе кадры от 21 декабря 2024 года, когда несколько беспилотных летательных аппаратов попали в жилые дома в Казани. Отпечатать для развески их уже не успели, поскольку выставка готовилась заранее, но в слайд-шоу эти фотосвидетельства новой реальности вошли.

Пожалуй, самыми уникальными можно считать кадры, на которых Захаров запечатлел совсем недавно, в 2020-х, ветеранов Великой Отечественной войны, которых теперь уже нет в живых. Один из них — старейший десантник Татарстана, участник войны 1941–1945 годов, гвардии сержант ВДВ СССР Павел Клетнев. Парашютист-рекордсмен, он совершил свой последний прыжок в 95 лет накануне Дня Победы, в 97 его не стало.

«Орел мужик!» — отозвался о нем во время авторской экскурсии по выставке Михаил Захаров, сделавший фото ветерана в 2020 году.

Большинство кадров были сделаны в Татарстане, но есть и снимки, например, с авиашоу исторических самолетов в Англии и из зоны специальной военной операции, куда Михаил ездил как фоторепортер дважды.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Безусловно, мастерки выполнена работа — всё профессионально, шикарно композиционно. Хочется отметить важность темы, которую вы поднимаете. Каких-то десять лет назад мы все гордились подвигами наших предков, наших дедов и даже не задумывались о том, что мы можем жить в эпоху такого мирового конфликта. Поэтому очень важно, что именно камера Михаила запечатлевает такие разнообразные кадры — тут и дети, и воины, и кадры с мест событий... Огромный вам поклон за ваш подвиг, что вы ездите в зону проведения СВО. Я знаю, что это очень опасно, как бы ни говорили, что эти места охраняются. Для нас, жителей республики, страны, важно иметь возможность через ваш объектив видеть кадры оттуда и с важных событий здесь, в родном городе. Так мы имеем возможность переосмыслить, подумать», — подчеркнула, открывая выставку, председатель Союза фотографов Татарстана Виктория Шигапова.

«Защитники» — второй персональный профессиональный проект фотографа, которого музей открыл для себя и для публики весной 2023 года. Тогда Михаил Захаров презентовал выставку «Десятилетие в репортаже». Следом зимой того же года в этом же музейном пространстве состоялась выставка «СВО глазами очевидца», где помимо фото Михаила Захарова были представлены несколько кадров волонтера Тимура Камалетдинова. Эта выставка, напомнила заведующая Галереей современного искусства Алия Якупова, получила гастрольный прокат: после ГСИ она экспонировалась в Республиканской юношеской библиотеке, в ДК Саид-Галеева в Дербышках и в Чистопольском музее.

«Сейчас мы ведем переговоры, чтобы она (выставка „СВО глазами очевидца“ — прим. Т-и) вернулась в Елабугу. Ваше творчество пользуется популярностью, за ним выстраивается очередь. Я надеюсь, что по завершении экспонирования новой выставки у нас в галерее она тоже отправится в Елабугу и в Набережные Челны», — сказала Якупова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музей ИЗО Татарстана также ведет переговоры об экспонировании фотовыставки «Защитники» в Верхнем Услоне и в Зеленодольске.

«Михаилу задолго до СВО была интересна военная тема, исторические военные реконструкции. В таких сюжетах он показывает и человеческое настроение, и боевую технику, учения — он многогранен», — подчеркнул корифей казанской фотографии Рамиль Гали.

Фотовыставку «Защитники» Михаила Захарова можно посетить свободно, без билета. Она будет работать до 23 февраля.