«Удар по нашей общей истории»: МИД России осудил атаку ВСУ на вокзал в Курске

Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел России

Атака украинского беспилотника на вокзал в Курске — это бессмысленный акт терроризма, удар по общей истории России и Украины. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент.

Удар по этому вокзалу — сугубо гражданскому объекту — был направлен на мирных жителей, пять из которых получили ранения.

«Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году, — напомнила она. — Это вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запёкшейся крови солдат, спасших мир от фашизма».

Захарова подчеркнула, что, как и последователей Бандеры и Шухевича, современных украинских националистов ждет бесславный конец.

Напомним, что атака произошла сегодня утром. Беспилотник врезался в крышу вокзала, из-за чего произошел пожар.