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«Удар по нашей общей истории»: МИД России осудил атаку ВСУ на вокзал в Курске
Атака украинского беспилотника на вокзал в Курске — это бессмысленный акт терроризма, удар по общей истории России и Украины. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент.
Удар по этому вокзалу — сугубо гражданскому объекту — был направлен на мирных жителей, пять из которых получили ранения.
«Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году, — напомнила она. — Это вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запёкшейся крови солдат, спасших мир от фашизма».
Захарова подчеркнула, что, как и последователей Бандеры и Шухевича, современных украинских националистов ждет бесславный конец.
Напомним, что атака произошла сегодня утром. Беспилотник врезался в крышу вокзала, из-за чего произошел пожар.
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