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Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали пять человек
Украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Отмечается, что украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего возник пожар.
В результате происшествия пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Устанавливаются все обстоятельтва произошедшего, отметил губернатор.
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