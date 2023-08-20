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Происшествия 20 августа 2023 08:09

Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали пять человек

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Украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего возник пожар.

В результате происшествия пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Устанавливаются все обстоятельтва произошедшего, отметил губернатор.

#беспилотник #всу
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