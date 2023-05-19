В Мариуполе прогремели взрывы в районе старого аэропорта

Сегодня вечером в районе старого аэропорта Мариуполя прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, ТАСС и военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

В частности, ТАСС о взрывах у старого аэропорта рассказал представитель силовых структур Донецкой народной республики.

В свою очередь Андрей Руденко в своем Telegram-канале написал, что в район старого аэропорта «прилетело четыре ракеты», но никто не пострадал.

«На данный момент сказать, что [это] за ракеты, не представляется возможным, на месте работают специалисты», — уточнил военный корреспондент, не раскрывая источников.

Жители Мариуполя при этом утверждают в пабликах, что около улицы Краснофлотская прозвучало три взрыва. На выкладываемых ими в соцсетях видеороликах виден достаточно большой взрыв.

Можно предположить, что для ракетного удара Украина использовала, как и для недавних обстрелов объектов в Луганске, переданные Великобританией крылатые дальнобойные ракеты Storm Shadow.