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В Мариуполе прогремели взрывы в районе старого аэропорта
Сегодня вечером в районе старого аэропорта Мариуполя прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, ТАСС и военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
В частности, ТАСС о взрывах у старого аэропорта рассказал представитель силовых структур Донецкой народной республики.
В свою очередь Андрей Руденко в своем Telegram-канале написал, что в район старого аэропорта «прилетело четыре ракеты», но никто не пострадал.
«На данный момент сказать, что [это] за ракеты, не представляется возможным, на месте работают специалисты», — уточнил военный корреспондент, не раскрывая источников.
Жители Мариуполя при этом утверждают в пабликах, что около улицы Краснофлотская прозвучало три взрыва. На выкладываемых ими в соцсетях видеороликах виден достаточно большой взрыв.
Можно предположить, что для ракетного удара Украина использовала, как и для недавних обстрелов объектов в Луганске, переданные Великобританией крылатые дальнобойные ракеты Storm Shadow.
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