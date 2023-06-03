Удар по Бердянску был нанесен с помощью «Точки У»

Сегодняшний удар по городу Бердянску в Запорожской области был нанесен в том числе с помощью тактического ракетного комплекса «Точка У». Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов.

«Подтверждается успешная работа систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/m0sc0wcalling

При этом, по словам Рогова, обломки одной из ракет «упали на город в районе католического костела и автовокзала, на Западном проспекте». В результате оказался поврежден припаркованный на автовокзале гражданский автомобиль.

Член Главного совета администрации Запорожской области заверил, что «жертв и серьезных разрушений нет» и выложил фотографию хвостовой части ракеты «Точка У». При этом о последствиях сегодняшнего обстрела Мелитополя он не сообщил ничего.