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Удар по Бердянску был нанесен с помощью «Точки У»
Сегодняшний удар по городу Бердянску в Запорожской области был нанесен в том числе с помощью тактического ракетного комплекса «Точка У». Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов.
«Подтверждается успешная работа систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Рогова, обломки одной из ракет «упали на город в районе католического костела и автовокзала, на Западном проспекте». В результате оказался поврежден припаркованный на автовокзале гражданский автомобиль.
Член Главного совета администрации Запорожской области заверил, что «жертв и серьезных разрушений нет» и выложил фотографию хвостовой части ракеты «Точка У». При этом о последствиях сегодняшнего обстрела Мелитополя он не сообщил ничего.
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