«Удалось отразить нападение противника»: боец из Арска спас товарища на СВО

Тридцатидевятилетний участник специальной военной операции Фанис Ахунов из Арского района Татарстана спас товарища, получил ранение, но не бросил позицию. За свои действия на передовой он награжден многочисленными медалями.

Сейчас ставший офицером Фанис Ахунов служит в Нижегородской области, занимается обучением бойцов. В 18 лет он прошел армейскую службу в Хабаровске, а позднее решил стать контрактником.

«До сих пор помню, — рассказала мама бойца Гульсина апа. — Муж как-то загрустил. Мне ничего не говорят. Я услышала слово „Чечня“. О чем вы говорите, спросила я. Фанис быстро оделся и вышел. Муж сказал, что Фанис заключил контракт. Я начала плакать».

В октябре 2010 года Фанис по контракту ушел в Чечню. Шесть месяцев там, шесть месяцев здесь — в Казани солдат обучали воинскому делу. В горах Кавказа он служил почти семь лет, у него большой боевой опыт.

«В горах нельзя было пользоваться телефоном. Погибшие тоже были... В месяц платили по 30 тыс. рублей. Так мы получили в Арске квартиру в ипотеку», — поделилась мать бойца.

Супруга Фаниса — Руфина из Соль-Илецка. Вместе они растят троих детей.

«Когда мы отдыхали в Соль-Илецке, Фанис привез дочь хозяйки квартиры, — продолжает Гульсина. — Женился в 34 года. Невестка Руфина похожа на нас, живем во взаимопонимании. Фанис такой же простой, как и я, а пунктуальностью, любознательностью он похож на отца».

Фаниса мобилизовали 26 сентября 2022 года. «Он никогда не жалуется. Очень аккуратный человек. Не пьет и не курит», — продолжила рассказ мать военного.

Одиннадцатого марта 2023 года во время боя пулеметчик Мухаметгалиев был сильно ранен с повреждением глаз, рук и ног осколками от артобстрела. Сержант Фанис Ахунов ползком добрался до бойца, оказал первую помощь и вывез в безопасное место для эвакуации в госпиталь. Благодаря действиям Фаниса его товарищ сохранил руки, ноги и глаза.

Восьмого декабря 2023 года сержанту Ахунову и его подчиненным было поручено укрепить лесополосу возле населенного пункта Иваново Харьковской области. Ночью Фанис заметил группу диверсантов противника и открыл огонь. В результате личный состав был поднят по тревоге, и нападение удалось отразить. Сам Фанис, несмотря на полученное осколочное ранение, продолжал участвовать в бою.

Дома висит парадный костюм Фаниса с медалями. Он награжден медалями «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть», медалью Жукова. «Сослуживцы, участвующие в специальной военной операции, скучают по нему, — говорит Гульсина ханум. — Он и сам скучает. Пусть все они будут живы и здоровы!»

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Румии Саттаровой.