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СВО 13 марта 2025 16:41

Удачина назвала преимущества участия бойцов СВО в программе «Батырлар. Герои Татарстана»

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Удачина назвала преимущества участия бойцов СВО в программе «Батырлар. Герои Татарстана»
Гузель Удачина
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основная задача сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» – мотивировать бойцов СВО на участие в программе. Координаторы информируют о преимуществах и возможностях, которые открывает участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана», кроме того, они оказывают поддержку на каждом этапе.

Усилия координаторов направлены на то, чтобы каждый желающий смог легко зарегистрироваться. Они терпеливо отвечают на вопросы, разъясняют сложные моменты и помогают преодолеть технические трудности.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы показать нашим ребятам, что программа “Батырлар. Герои Татарстана” – это шанс. Шанс получить новые знания, освоить востребованную профессию и, возможно, найти свое призвание в органах власти», – делится Гузель Удачина.

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#ветераны СВО #фонд Защитники Отечества #помощь участникам СВО #Батырлар. Герои Татарстана
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