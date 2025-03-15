Ученый из КФУ предложила создать универсальную систему паспортов диких кошек

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Необходимо создать унифицированную систему мониторинга и паспортизации диких кошачьих, которую можно было бы применять по всему миру. С таким предложением на проходящей конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» выступила заведующая научно-исследовательской лабораторией «Мультиомиксные технологии живых систем» Казанского федерального университета Татьяна Григорьева.

«Нужно разработать унифицированную систему исследования и паспортизации диких кошачьих. Это позволит еще более подробно изучить их биологические и иммуногенетические особенности, а также отслеживать инфекции, которые между ними распространяются. Важно, чтобы такая система была едина для всего мира», – пояснила исследовательница.

По ее словам, сейчас идут большие работы по изучению генома диких кошек, в том числе и снежных барсов. Именно у ирбисов наблюдается очень низкое генетическое разнообразие, что создает сложности для их разведения.

В свою очередь о методах сохранения снежных барсов с точки зрения законодательства рассказал заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук Кыргызстана Аскар Давлетбаков.

«В Киргизии были приняты несколько важных законов, которые помогают сохранить популяцию ирбисов в стране. Первый – закон о животном мире, второй – об особо охраняемых природных территориях, а также об охотничьих угодьях. Также отмечу указ о краснокнижных животных и постановление о возмещении ущерба сельхозугодьям при нападениях ирбисов на домашний скот», – отметил ученый.

Кроме того, в Кыргызстане был разработан специальный экосистемный подход для сохранения популяции снежного барса. Территории обитания хищника и его кормовая база взяты под охрану государства.