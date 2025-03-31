Ученые КФУ планируют испытания медроботов в клинике к 2027 году

Фото предоставлено Евгением Магидом

Испытания медицинских роботов, созданных в Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем КФУ, в реальных условиях могут стартовать в 2027 году. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгений Магид.

«По медицинской робототехнике у нас готов ряд модулей, которые мы интегрируем в роботов. Мы собрали первый прототип робота, это робот «ЛИРС АртБул», по роботу «ЛИРС АрНи» у нас пока готова только модель. Физически робот не существует, но, надеюсь, что к концу этого года он будет. Мы рассчитываем, что в 2027 году первый робот окажется в клинике КФУ и мы начнем испытывать его в рабочих условиях, возможно, его взаимодействие с пользователем. Полноценную роботизацию планируем на 2036 год, потому что, прежде чем выкатить большое количество роботов к пользователям, мы должны протестировать всю систему», – рассказал Магид.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Проект начался в 2022 году и во многом был подвигнут пандемией коронавируса. Тогда в КФУ стали разрабатывать отдельные технологии для медсанчасти КФУ на ул. на Волкова, 18 в Казани. Была сделана компьютерная модель помещения нейрореабилитации, чтобы испытать технологии на реальном помещении.

Две разработки – ЛИРС АртБул, ЛИРС АрНи – названы в честь Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем (ЛИРС) и главных разработчиков – Артема и Булата и Артема и Нияза. В целом над медицинскими роботами трудятся порядка 10 разработчиков.

Эти медицинские роботы могут заменить регистратора, который бы сопроводил пациента от регистратуры до кабинета, или справиться с задачей развозки документов и лекарств.

«Планируем сэкономить ценное время сотрудников, передав эти задачи роботам», – пояснил Магид.

Сегодня в КФУ прошло заседание Ассоциации содействия цифровому развитию при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он видит Татарстан передовым российским центром в сфере искусственного интеллекта.