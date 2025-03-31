Минниханов видит Татарстан передовым российским центром в сфере ИИ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан должен стать передовым российским центром в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию, которое проходит в Казанском Федеральном университете.

«Наша цель – республика должна стать передовым российским центром в сфере искусственного интеллекта. Министерству цифрового развития совместно с Ассоциацией содействия цифровому развитию, Академией наук необходимо генерировать предложения и координировать работу», – поручил Раис Татарстана.

Минниханов напомнил, что разработки в сфере искусственного интеллекта – одно из ключевых условий для научного и технологического суверенитета России. Такое поручение сделал Президент России Владимир Путин.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Эти цели преследует федеральный проект «Искусственный интеллект», который входит в нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По федеральному проекту планируется поддержка разработчиков технологий искусственного интеллекта, использования новых решений на предприятиях и кадрового обеспечения, науки и формирования инфраструктуры.

«Прошу членов Ассоциации принять активное участие в данном федеральном проекте», – поручил Минниханов.

В Татарстане есть наработки по внедрению искусственного интеллекта. Например, в Казани в системе умного города ИИ регулирует светофоры и дорожное движение.