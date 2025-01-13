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Учреждения молодежной политики Челнов выиграли гранты на 4 млн рублей
Учреждения молодежной политики Набережных Челнов выиграли гранты на 4 млн рублей. О реализации молодежных проектов на аппаратном совещании сегодня рассказала начальник управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.
Так, в 2024 году подано 227 заявок на республиканские и всероссийские грантовые конкурсы. Выигран 31 проект на сумму 14,6 млн рублей. В конкурсе грантов муниципальных учреждений молодежной политики в ушедшем году на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики выиграно пять грантов на общую сумму более 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что НКО РТ получили гранты на 53 млн рублей на проекты по поддержке семьи.
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью
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